"Hay 8 departamentos sin gas y los alcaldes no dejan transitarlo"

Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana del GLP- GASNOVA, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el desabastecimiento de gas propano en varias regiones del país.

"Amaneció sin GLP la zona sur del país y parte del eje cafetero, ahora los alimentos están pudiendo pasar, pero ahora a algunos alcaldes se les ocurrió que no pueden transitar camiones con pipetas de gas propano. Hacemos un llamado para que dejen transitar esto, de nada sirve tener alimentos si no los podemos cocinar. En hospitales también se necesita. En algunas zonas del país se usan los hornos crematorios con gas y tampoco se puede en este momento", contó.

Explicó también que ya hay 8 departamentos que están 'secos' y que los diferentes alcaldes no han dejado transitar este servicio.

"Hoy hay 8 departamentos que están secos, que no tienen combustible en este momento. Una autoridad no puede prohibir el servicio público domiciliario como el gas, es con lo que la gente cocina. Le están prohibiendo a la gente que reciba el combustible con el que cocina. Debe ser que no tienen el conocimiento, que tengan consciencia", dijo.

Y agregó: "En Pamplona “prohiben la circulación de camiones con cilindros de propano”, y yo pregunto por qué no… Hay cuatro vigentes en este momento. En Neiva igual. Llevamos 5 días sin poder circular con los camiones, de alguna manera y con mucha dificultad hemos llegado a ciudades".

Finalmente, mencionó que en Nariño el consumo de gas propano es de un 75%, por lo que no se puede dejar de usar allí.

"En Nariño, un 75% del consumo es de GLP, hay una gran dependencia, estamos desde el 28 de abril parado. No podemos pasar los camiones cisternas hasta Nariño, Huila, Putumayo, Caquetá. Hemos hablado por medio de MinMinas con el Gobierno ecuatoriano para entrar desde ahí, pero siguen las negociaciones y conversaciones", finalizó.