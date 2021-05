No quiero volver a la sociedad de antes, quiero mirar al futuro: Joan Pons

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy el enfermero Joan Pons, voluntario de la vacuna Oxford/ AstraZeneca se refirió al lanzamiento de su nuevo libro 'Destino y Esperanza' y contó que todo inició cuando trabajó en UCI y que dado el impacto emocional tan grande que sufrió, el sicólogo le sugirió la escritura como una forma de expresar sus sentimientos.

"A partir de ahí me entró un gusanillo y terminé haciendo un libro. He puesto un poco de perspectiva a mi vida con la historia y a perseguir mi sueño de ser un enfermero. La COVID-19 ha sido la experiencia más dura de la vida, ver la muerte tan cerca es complejo", contó Pons.

Por su parte, el enfermero español no dudó un solo segundo por ser voluntario y en el Reino Unido están casi al final de pandemia gracias a la ayuda de la vacunación.

"Soy muy positivo, pero el hecho de no poder estar cerca de mis seres queridos en España me dio duro. La COVID-19 me ha hecho darme cuenta que las cosas materiales pasan a un segundo plano, los abrazos son lo que realmente valen la pena", reiteró.

Finalmente, Pons reiteró que con la pandemia no quiere volver a la sociedad de antes, quiere mirar al futuro y dejar de lado un poco el consumismo. Además que las nuevas generaciones podrán alcanzar el mundo que todos quieren y poco a poco los valores se están cambiando.

"La COVID-19 ha sido un empujón para reflexionar, nos estábamos autodestruyendo", afirmó.