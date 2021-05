"El presidente no es capaz de darle la cara a los colombianos”: CRIC

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Hermes Pete, consejero mayor del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) entregó su visión sobre los enfrentamientos entre civiles y miembros de la Guardia Indígena en Cali.

Por una parte, comentó que hay mucha desinformación sobre los hechos que ocurrieron el pasado fin de semana:

"Cuando se estaba llegando a un acuerdo, un hombre de blanco le muerde la mano a un guardia y se pierde el control de la situación", afirmó Pete.

También dijo que en ningún momento la guardia indígena estaba autorizada para usar algún tipo de armas. Todo se trata de personas que "disparan y luego se ocultan" y que no tienen tomados los puntos las 24 horas.

"Si hay alguien responsable en todo esto es el presidente de la República, que no ha sido capaz de darle la cara a los ciudadanos. Él no tiene ningún tipo de autoridad moral para solicitar el retiro. No nos vamos para los resguardos, nuestra jurisdicción lo decidirá", reiteró Pete.

Finalmente afirmó que se espera la llegada de 50.000 indígenas más, y que han sido más los buenos que los malos, y el sentimiento por Cali es de aprecio y de respaldo al acogerlos.