Desolador relato del policía y familiar de joven asesinado en marchas

Jhon Valderrama era el cuñado del joven de 16 años quien murió este miércoles en Cali tras haber recibido un disparo en su cabeza en las protestas en contra de la Reforma Tributaria, en un presunto hecho de violencia policial. Valderrama es policía en esta ciudad y habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre lo sucedido, explicando que, diferente a lo que se dice, él sí fue a marchar y no fue un hecho aislado.

En las desgarradoras palabras del familiar de este joven, se evidenció la tristeza que sintió luego de llegar a su casa, en una jornada de protestas, y recibir la noticia por parte de su esposa.

"Era un estudiante de noveno grado. Como persona era un muchacho, como todos, que tenía rebeldía en momentos, pero nunca tuvo conflictos ni armas. Le gustaba mucho jugar fútbol frente a la casa. Él sí fue a la marcha y se reunieron en un lugar cercano", empezó diciendo.

Relató, además, el momento de su llegada a la casa: "Se me parte el alma, yo estoy acompañando a la familia. Yo empecé a hacer los trámites correspondientes con la institución. Yo llego a mi casa a quitarme mi uniforme y conociendo la situación, recibo el abrazo de mi esposa. Pensé que había hecho mi tarea de pedirle a las personas que actúen de buena manera y protesten bien y me encuentro con una frase que me marcó: "un compañero tuyo mató a mi hermano", solo pude decirle que me perdonara, aún sin tener que ver porque yo estaba en otro lado de la ciudad. Esto sucede por parte de un compañero de la institución, y cómo hago yo para volver a ponerme el uniforme".

Y agregó: "Las palabras dentro de la familia son complejas. Siga o no, esas frases marcan y duelen, porque lo conocía desde que era muy pequeño. Estoy desde hace 12 años en la Policía de Cali. No quiero que estas situaciones les toquen a mas personas".

Por otro lado, tocó el tema del uso de las armas por parte de la institución, argumentando que se pudo evitar.

"Mi familia no me juzga como trabajador de la institución, pero se preguntan por qué no utilizó otros medios, como el bolillo. Una patada no justifica la utilización de arma de fuego contra mi cuñado. Cuando hay un arma de fuego de por medio o armas blancas, ahí es cuando uno debe actuar como uniformado y con el menor daño. Un disparo a la cabeza es muy letal", dijo.

Y continuó: "Desde los superiores siempre hemos contado con buenos líderes. Desde ahí nos dicen la no utilización de armas contra masas, el no confrontar estos grupos, que lo haga el ESMAD y mantener el respeto y valor hacia la ciudadanía. Por defender a los ciudadanos de bien y que no se dañe el bien público".

Para finalizar, mencionó que no conoce al compañero implicado en este hecho y que deberá sacar 'muchas ganas' para ponerse el uniforme cada día.

"No conozco al compañero, porque pertenece a otra estación de la ciudad. Yo voy a seguir en la institución, el país necesita de buenos policías y tengo mucha autoestima, sé que hago las cosas bien y soy un buen uniformado. Nací con vocación de servir. Estos errores hacen que se globalice este compartimiento social. Toca sacar muchas ganas para usar de nuevo el uniforme y pedirle perdón de nuevo a la familia", dijo.

Por otro lado, Alberto Sánchez, investigador y asesor en temas de seguridad ciudadana habló sobre la inseguridad y violencia que atraviesa la ciudad de Cali.

"Hay organizaciones criminales muy bien definidas. Hay delincuencia común, hurto, delitos de oportunidad, homicidio fortuito y crimen organizado, con portafolios sobre transporte ilegal, extorsión y control violento del espacio público. Es mucho más violento que en Medellín, pues hay menos control", contó.

Y finalizó: "Con incendios en estaciones vimos problemas con afectación a transporte público en sitios estratégicos donde sabemos que hay transporte ilegal. Negocios también fueron saqueados. El efecto y costos repercute en que habrá mayor transporte ilegal".