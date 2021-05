Presidente DIM: "Salvamos el semestre con la Copa y el pase a Sudamericana"

El presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la situación actual del equipo antioqueño. Manifestó que se encuentran planificando el segundo semestre y que fueron afectados en el ámbito futbolístico debido al alto índice de contagios de COVID-19 que presentó el plantel.

"Estamos bien, muy tranquilos. Tuvimos una etapa complicada, nos cogió el COVID en dos semanas y tuvimos un nivel muy alto de contagiados. Eso nos complicó un poco el tema futbolístico, pero a hoy ya estamos muy bien". declaró.

Aunque no se atrevió a dar nombres de los futbolistas que no continuarán para el siguiente torneo, sí confesó que la rescisión del contrato del defensor uruguayo Alexis Rolín tuvo que ver con que el jugador no cumplió las expectativas de la institución.

"Teníamos unas expectativas altas del jugador y fue un poco difícil adaptarlo al club. Se lesionó apenas llegó, estuvo por fuera varios partidos. Víctor Moreno se consolidó en ese puesto, así que consideramos oportuno liberar ese cupo ya que también era un contrato alto para la institución. Le faltó compenetrarse con el equipo y no vimos peso en él", destacó.

El dirigente del 'poderoso' dijo que aunque el presupuesto para el segundo semestre es bajo, harán esfuerzos por contratar a jugadores en el ataque.

"El presupuesto para el segundo semestre es muy bajo. Las posiciones a reforzar son varias. Adelante necesitamos mirar que el equipo sea veloz, que haya más llegada y más goles. Hay que tratar de tener más volumen de ataque. Creemos que atrás estamos bien, así como en el medio", expresó.

También se refirió al técnico 'Bolillo' Gómez, a quien le depositan toda la confianza para que consolide su proyecto y comenzar a conseguir objetivos.

"El profesor Hernan Darío es fundamental para consolidar un trabajo. DIM ha tenido en los últimos años mucha rotación de técnicos y queremos estabilizarnos. Nunca pasó por nuestra cabeza salir del profesor y a él tampoco. Es un proyecto que hay que apoyar y consolidarlo", resaltó.

En cuanto a la eliminación del grupo de los ocho, Daniel Ossa dijo que pasó por un bajo nivel de algunos futbolistas, sin embargo, el alto contagio de COVID también jugó un papel importante.

"Pasa por lo deportivo, hubo futbolistas que no tuvieron el nivel oportuno. Se nos juntó la pandemia con muchos contagiados que quedaron debilitados luego del contagio. Esperemos que los jugadores se adapten a la idea del profe", dijo.

Por último, el presidente del DIM declaró que salvaron el semestre gracias a la Copa Colombia de principio de año que les dio cupo para disputar la Copa Sudamericana 2022.

"Con la Copa de principio de año salvamos el semestre. No estaba en nuestros planes quedar por fuera de los ocho. El equipo lleva ya cuatro torneos sin ingresar a los ocho y eso no está bien porque somos un equipo grande. Al asegurar un torneo internacional y ganar la Copa creo que salvamos el semestre", concluyó.