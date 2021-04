Luis Fernando Suárez: "La Liga colombiana es mala y antitécnica"

Luis Fernando Suárez, director técnico del Atlético Bucaramanga, fue crítico con el actual formato del fútbol colombiano, Liga que calificó de "mala y antitécnica" en diálogo con El Alargue de Caracol radio.

"La Liga colombiana es mala, es antitécnica, es una Liga donde hay una exigencia muy grande sin tener el trabajo necesario. Hoy no puedo hablar de procesos ni de proyectos y soy consciente de que el nuevo entrenador debe ser capaz de generar procesos más rápidos de lo que antes se pedía", comentó el antioqueño.

Suárez añadió: "Me parece que hoy el torneo, es un proyecto donde espera uno siempre clasificar dentro de los ocho, no se da una espera que sea normal para que los equipos se armen... La mitad de los equipos se arman y se desarman en un año, eso da para que el torneo no sea bueno".

Y concluyó al respecto, "el torneo colombiano debería durar un año y tener un solo campeón. Eso da más tiempo para trabajar".

Al ser cuestionado por un favorito para el título, se refirió a la gran paridad que existe actualmente: "No me atrevó. El fútbol colombiano es muy parejo, no sé si es bueno o malo, cualquier cosa se puede dar. Atreverse a decir un candidato que esté encima de los demás, no lo veo tan así. Lo que genera el campeonato en determinado momento es bueno, cualquiera puede ser campeón".

Suárez, con la experiencia en selecciones y en Copas del Mundo, manifestó sobre el debut de Reinaldo Rueda ante Perú en Lima, al ser cuestionado si era una ventaja ya no enfrentar a Brasil. "Eso depende mucho de lo que uno pueda trabajar o no, al final lo más importante es eso, que se tenga el tiempo de trabajo necesario. Reinaldo tiene una ventaja, no solo conoce el fútbol sudamericano, sino conoce el inicio de todos estos muchachosque hoy está dirigiendo".

Mientras que del plantel del Bucaramanga para el segundo semestre del año, se mostró conforme y dijo que espera reforzarlo, antes de perder jugadores. "Me dejó tranquilo la respuesta de la gran mayoría de los jugadores... yo solamente quiero sumar, no quiero restar".