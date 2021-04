La reforma tributaria en la política: ¿Qué esperar del Congreso?

En Hora 20 debate para analizar a fondo las reacciones políticas que han surgido por cuenta de la presentación de la reforma tributaria; así como una mirada de las críticas del Centro Democrático a la reforma y de la necesidad de hacerla precisamente en momento crítico de la pandemia. También una opinión a la propuesta de los ganadores del Nobel para que se levanten las restricciones de las vacunas.

Aunque todos los sectores políticos, gremiales y empresariales consideran que es necesaria y que la única salida a los problemas económicos del país es una nueva reforma tributaria, distintos grupos también políticos, gremiales y de expertos han lanzado más críticas que halagos a la nueva reforma tributaria que busca de tajo sacar $23 billones de pesos a través de un aumento de la base gravable; eliminar exenciones en el IVA; gravar pensiones y toda una serie de reformas que buscarían sacar el grueso de la reforma 17 billones, de las personas naturales, esto con el objetivo de: financiar programas sociales y evitar que personas caigan en la pobreza y evitar problemas con la deuda que para este año puede llegar a los 98 billones.

Conocido el texto de la reforma, las reacciones políticas se empezaron a generar, como era de esperarse desde la oposición se rechazó casi todo el articulado, se dijo que la gran carga la llevaba la clase media y tomó fuerza la idea de un paro nacional el próximo 28 de abril. No obstante, por el lado del partido de gobierno, las reacciones sí generaron sorpresa, pues tras una reunión de bancada el pasado viernes se hicieron un par de reclamos, no obstante, el domingo dieron a conocer lo que no les gustaba y las posibles reformas: gravar pensiones de más de $14 millones; no IVA. Servicios públicos en estratos 4, 5 y 6 e internet; impuesto al patrimonio por diez años; eliminar todo lo relacionado con exentos y que se pague renta desde $50 millones al año, todo esto en concordancia con la idea del partido que consistiría en que paguen más los que tengan más dinero.

Lo que dicen los panelistas

Diana Giraldo, directora de Vanguardia, señaló que considerando el ambiente político es muy difícil para el gobierno que la reforma salga tal como está en este momento. Agregó que al tocar de manera directa el bolsillo de la clase media, esta reforma puede inclinar lo que pase en el futuro en materia de elecciones. De otro lado, dijo que en cierto punto se entiende la necesidad del recaudo, pero que siempre se termina en lo mismo “clase media, asalariado y empresario son quienes asumen los costos del Estado”, por lo que señaló que no son claras soluciones como recaudo en otros lugares; luchar contra la evasión y contra la corrupción.

Frente a la patente de vacunas, comentó que no cree que la solicitud tenga eco, por lo que advierte que la única posibilidad de acelerar el proceso de vacunación es que privados entren en compra y distribución de dosis.

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador y columnista en El Tiempo, recordó las razones que justifican esta reforma: reducir déficit, endeudamiento y aumentar el gasto social; y planteó que con la reforma tributaria no se está logrando ninguna de estas tres razones, pues argumentó que no se va a reducir el déficit y que se sigue financiando el gasto para lograr tener recursos en año electoral. También señaló que así la reforma no pase en el congreso, el gobierno va a cumplir con el requisito ante las calificadoras de riesgo, lo que puede llevar al plan B: la venta de activos del Estado.

Frente a la propuesta de los ganadores del Nobel, comentó que no es posible que se logre, pero que sí abre la puerta a una política global más coordinada.

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, con la tributaria el gobierno salva grado de inversión, hace que le cuadren las cuentas para el tiempo que le queda y no dejarle desastre al próximo. “Hoy Duque es pararrayos de las críticas; pero el que venga lo va a tener que hacer en circunstancias más extremas que las actuales”, y sostuvo que, aunque hay un rechazo desde distintos sectores casi unánime, la reforma tiene puntos buenos como la sostenibilidad de los programas sociales y advirtió que está de acuerdo en que las personas que ganen hasta $40 millones de pesos paguen impuestos, “los impuestos duelen”, concluyó.

Planteó que moralmente la propuesta de los Nobel tiene sentido, peor que en la práctica y ante nuevas tecnologías como el ARN mensajero, se complica la producción de esas vacunas en zonas donde la tecnología no es suficiente, así como es limitada la producción de otros elementos esenciales para la elaboración de la vacuna.

Ricardo Ávila, periodista, analista y consultor, señaló que es “altísimamente probable” que después de su paso por el congreso, la reforma tributaria sea una colcha de retazos. También planteó que tras lo visto en reformas pasadas, el control lo tomará el congreso y saldrá un proyecto reducido, lo cual considera que no necesariamente es malo, “lo malo es un Frankenstein que perpetue inequidades y que no acabe con lo más importante de equilibrar cargas para redistribuir ingresos que es lo más rescatable de esa propuesta”. Sostuvo que son positivos elementos como las transferencias a los más pobres, ya que considera es la posibilidad de salir adelante, también explicó que en el mundo los impuestos los paga la clase media, pues Colombia está muy por debajo de los países de la región en pago de impuestos.

Comentó que con las vacunas está pasando algo similar a la compra de ventiladores y mascarillas del inicio de la pandemia, por lo que cree que la lección no se aprendió.