“Este trabajo de modelo webcam es difícil, pero yo lo hago por mi familia”

Alejandro tiene 24 años y es uno de los tantos venezolanos que ha venido a Colombia buscando mejor suerte; al no encontrar trabajo decidió incursionar en el mundo de modelaje WebCam y aseguró en 10AM Hoy por Hoy que ha sido muy difícil, pero que seguirá ahí por su familia mientras le sale una propuesta de empleo formal.

“Las oportunidades para los extranjeros son muy limitadas y mi mamá es paciente de cáncer de seno hace dos años y no ha podido ser tratada por nuestra situación migratoria, así que no tuve otra opción que entrar a trabajar en esto”, contó el hombre.

Le puede interesar:

También relató cómo consiguió este trabajo: “Un día, en el desespero de no conseguir trabajo, en Facebook vi el anuncio de un señor mayor que solicitaba chicos mayores de 18 años para trabajar como modelos webcam, le escribí y pactamos una cita; después el señor me dice que tenía que hacer una especie de entrevista para ver si era apto para el empleo, me hizo ir a su apartamento y cuando llegué me dijo que tenía que tener relaciones con otro muchacho que estaba allí y cuando iba a salir, el señor me retuvo, me dijo que todavía no y abuso de mí”.

Alejandro decidió venirse a Colombia luego de ser víctima de un atentado en Venezuela en el que su mamá resultó herida, al llegar y no encontrar empleo, entró al mundo del modelaje web cam y dijo que también le ha tocado ofrecer servicios sexuales físicos.

“Las personas de otros países que te observan les crece la curiosidad de conocerte y muchos extranjeros han viajado hasta acá para conocerme y he tenido que prestarles servicios sexuales”, comentó el venezolano.

Por último, sentenció: “Si pudiera tener otro trabajo no lo pensaría desde que tenga mi entrada de dinero segura, sin tener en cuenta la cantidad, sino tener una base”.