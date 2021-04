El Pulso del Fútbol, 15 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la remontada de Atlético Nacional ante Libertad en la tercera fase previa de la Copa Libertadores. César dijo: “Importantísima la victoria de 4-1 de Atlético Nacional sobre Libertad, vuelve después de 3 años a la fase de grupos de grupos de la Copa Libertadores. Obtendrá 3 millones de dólares y rescata un nivel que tenía embolatado”. Sobre el tema Óscar agregó: “Los equipos como Nacional pueden sacar su jerarquía en un solo partido como lo hizo ayer. Van lideres en la liga y están en fase de grupos de la Libertadores ¿Les parece poco?”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual criticó a los jugadores sudamericanos en la Liga de Campeones y su nivel en comparación con los jugadores europeos. Óscar manifestó: “Siempre he preguntado lo mismo, si nosotros en esta parte del mundo no tenemos tanto nivel, por qué contratan a varios jugadores de Sudamérica. Los equipos que están en las semifinales se lo merecen”. Por su parte César complementó: “El futbol europeo no es lo que es hoy, sin la presencia de los jugadores sudamericanos, el PSG tiene a Neymar, Leandro Paredes y Ángel Di María, se sustenta en los jugadores de acá”.

