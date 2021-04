Rafael Robayo: “Llega mejor Santa Fe y la necesidad la tiene Millonarios”

Rafael Robayo ha sido en los últimos años uno de los jugadores más destacados de Millonarios FC. El volante habló en el VBar de Caracol Radio sobre el clásico capitalino que se jugará el 11 de abril del 2021 en la fecha 18 de la Liga Colombiana.

Mientras el equipo 'embajador' tiene la obligación de ganar, el 'cardenal' respira más tranquilo y buscará asegurar su participación en las finales. Al respecto para Robayo será un partido parejo, "Este partido ante Santa Fe será muy cerrado y muy parejo. Esperemos que Millonarios haga una buena presentación el domingo para clasificarse".

El jugador recordó, en el VBar de Caracol Radio, los clásicos que jugó y dijo que estos partidos son especiales, "Aquí prima el amor por eliminar al rival de patio en esta fecha y es vital ganar el clásico para quedar por encima de muchos necesitados en la tabla".

Por último, Rafael Robayo se refirió a su actividad como profesional ahora que tiene 36 años, "No me he retirado. Mientras se pueda, nos mantendremos activo".