Impuesto a la renta para las iglesias: ¿sí o no?

El Contrapunteo de este miércoles es para discutir una propuesta que vuelve al congreso: que las iglesias del país paguen impuestos, aunque la iniciativa no es nada nueva, vuelve a abrir la discusión sobre si las iglesias que por cuenta del artículo 23 del Estatuto Tributario no pagan impuestos, ahora empiecen a pagar impuesto sobre la renta. Se estima que en el país hay unas 8 mil iglesias y hasta el último reporte de la DIAN en 2017, tienen un patrimonio bruto de $14,4 billones e ingresos por $5,4 billones.

Por un lado, Jhon Milton Rodríguez, senador de Colombia Justa Libres, planteó que las iglesias cristianas ya pagan impuestos como el IVA y los parafiscales, los cuales comenta que son descontados en el caso de las empresas, pero no en el de las iglesias. Además, señaló que si se empieza a cobrar un impuesto sobre la renta se tendría que empezar a cobrar la entrada y consejerías de las iglesias y resaltó que los ingresos que reporta la DIAN son por cuenta de ofrendas y diezmos, pero que no son ganancias, ya que según el senador son reinvertidas.

Con otra posición, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que estamos en un momento inevitable de reforma tributaria y que una de las alternativas para no tocar el bolsillo de la clase media, está en que las iglesias empiecen a pagar un impuesto sobre la renta que pueden generar un recaudo hasta de $1.8 billones de pesos. Frente a los argumentos del senador de Colombia Justa y Libres, planteó que las iglesias no son sin ánimo de lucro “si no fuera con ánimo de lucro, la plata no estaría guardada, debería estar rodando. Eso entra a las arcas de estas iglesias” y aseguró que no se puede considerar igual el pago de IVA o de parafiscales al impuesto sobre la renta. Por último, dijo que Colombia es un Estado laico y que no se pueden mantener este tipo de exenciones tributarias.