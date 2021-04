¿Qué pasó este martes 6 de abril en la audiencia frente al caso Uribe?

Frente al caso Álvaro Uribe se dio inicio a la audiencia de preclusión o cierre del caso, diligencia solicitada por el fiscal del caso Gabriel Jaimes quien recibió el proceso una vez salió de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué implica esa solicitud de preclusión?

La fase de investigación corresponde a la Fiscalía General y su objetivo es establecer, si el hecho investigado realmente ocurrió, si se encuentra tipificado en la ley penal, y quiénes son los autores o partícipes del mismo. Dentro de esa tarea le corresponde al ente acusador determinar si formula o no imputación. En este último caso, solicita ante un juez la preclusión de la investigación, mecanismo procesal mediante el cual se da por terminado el proceso penal.



¿Por qué se suspendió entonces esa audiencia solicitada por la Fiscalía General para que un juez analizará la preclusión de esa investigación?

Por qué en esta diligencia Deyanira Gómez, ex pareja sentimental del conocido testigo Juan Guillermo Monsalve, y el periodista Gonzalo Guillén solicitaron ser víctimas en este proceso que se adelanta contra el expresidente. No obstante, tanto la defensa de Uribe, como el fiscal Jaimes y el delegado procurador, consideran que Gómez y Guillén no deben ser considerados víctimas del proceso. Ante esa circunstancia, la jueza 28 de conocimiento decidió posponer la audiencia.



¿Qué argumentos analizará la jueza para determinar ese aspecto?

Los expuestos en la audiencia sobre este punto por la Fiscalía y de la Procuraduría, abogados de la defensa y de las nuevas presuntas víctimas. En el caso de la expareja de Monsalve, su abogado señaló que había sufrido perjuicios por hacer parte del proceso. Mientras que en el caso del periodista Guillén, su abogado pidió un resarcimiento frente al buen nombre. Por su parte, para la Fiscalía ellos no poseen la calidad de víctimas. A su turno, el procurador delegado coincidió en que ellos no deben ser reconocidos como víctimas en este caso, ya que los cuestionamientos efectuados no tienen que ver con el asunto. Por último, el abogado de la defensa del expresidente Uribe, también se opuso a esa posibilidad, señalando que más allá de este proceso, de accederse a esta solicitud, se crearía un peligroso precedente que desquiciaría todos los procesos penales por que personas sin esa condición pudieran atribuirse el papel de víctimas para entorpecer un trámite penal o dilatarlo.

¿Para cuando se programó la continuación de la audiencia?

La jueza decidió posponer la audiencia de preclusión para este viernes 9 de abril.



