Sé lo que me puede pasar y lo que me quieren hacer: Fajardo sobre Fiscalía

Tras publicarse la primicia de Caracol Radio sobre una investigación por parte de la Fiscalía al exgobernador Sergio Fajardo, el político respondió en los micrófonos de la cadena sobre el caso afirmando que tiene claridad sobre los intereses existentes en la Fiscalía.

Según manifestó Fajardo, cuando era gobernador, el departamento ya contaba con dos deudas y tras realizar un análisis de la situación económica del departamento se toma la decisión de elegir una opción presentada por Findeter. "La entidad (Findeter) ofrece a los entes territoriales condiciones financieras y ofrece cambiar al departamento la deuda de pesos a dólares. Analizamos la decisión y tomamos la propuesta de Findeter", contó.

Sobre la cobertura del préstamo, el exgobernador aclaró que "Si nosotros hubiéramos tomado esa cobertura y el dólar se hubiera comportado como lo teníamos previsto, me hubieran juzgado por pagar más de los intereses que se tenían", lo que también lo hubiese llevado a procesos con la Fiscalía.

Durante la entrevista, Fajardo reiteró en varias ocasiones que "cuando una persona que tiene responsabilidades toma una decisión, lo hace con la información que tiene en el momento" y según él, esto fue lo que ocurrió en este caso.

Para finalizar, el exgobernador se refirió a los intereses existentes en las entidades de control y manifestó que el daño que se le está haciendo al país no tiene cómo medirse. "Sé lo que me puede pasar y lo que me quieren hacer", puntualizó.

Escuche la entrevista completa en el audio principal de esta nota.