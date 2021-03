Rafael Carrascal: “Estamos en un momento sin margen de error”

Rafael Carrascal, dialogó con El VBar de Caracol Radio respecto a la situación en la que se encuentra el equipo que de momento está por fuera de los ocho, así como de los sacrificios que hizo para recuperar la titularidad en el conjunto 'Escarlata'.

Los 'Diablos Rojos' están momentáneamente en el noveno puesto de la tabla de posiciones, en el objetivo de clasificar al grupo de ocho tendrá un difícil cierre de todos contra todos ante rivales como Millonarios, Equidad, Tolima y Jaguares.

"Perdimos puntos importantes en nuestra casa con rivales que teníamos que ganar sí o sí, pero son cosas que pasan. Ahora estamos en un momento sin margen de error, debemos ganar estos partidos de local para estar cerca de la clasificación", dijo.

El futbolista de 29 años no pasó un buen momento al finalizar el torneo del semestre anterior ya que no terminó siendo titular en la obtención del campeonato para el equipo americano.

"Trabajé en silencio. Cuando el profe no me colocaba hice varios cambios en muchos aspectos de mi parte futbolística, eso me ayudo para llegar a la titular y brindarle el buen fútbol que caracteriza al equipo. Estaba pasado de grasa corporal, también el profe quería más intensidad. Contraté un entrenador personal que me ha ayudado mucho", manifestó.

América tendrá un duro reto en su próximo juego cuando enfrente a Millonarios por la fecha 16 de la Liga colombiana.

"Se nos viene un partido complicadísimo. Sabemos el trabajo del profesor Gamero, lo conozco bien, va a hacer un partido muy inteligente y va a querer venir a sumar acá, pero estamos en nuestra casa y sabemos que tenemos que ganar, no podemos empatar y perder mucho menos", destacó.

Del mismo modo, Carrascal se refirió a su posición preferida en el medio campo, destacando que prefiere jugar con todo el panorama de la cancha.

"Cuando juego al lado de Paz tengo todo el campo de frente, se me hace más fácil buscar los espacios para poder filtrar, todo lo contrario a cuando juego adelante, recibir de espaldas implica jugar a un toque. Mi fuerte es cuando arranco con el balón de atrás y tengo todo el panorama. Cuando juego de interior es mucho más trabajo", confesó.

Por último, el jugador se habló de la situación en la que jugadores del Junior y del América se encontraron en el Aeropuerto El Dorado y solucionaron los inconvenientes que dejó el título 'escarlata' del año pasado.

"Yo no estuve presente, pero es bueno saber que somos colegas, somos una imagen ante muchos niños y lo que tenemos que hacer es mostrar un buen fútbol. Somos seres humanos, nos equivocamos y estamos para enmendar los errores", concluyó.