Reino Unido disminuye restricciones por baja ola de muertes de la COVID-19

Luego de conocerse la disminución de muertes por la COVID-19 debido a la masificación de vacunas de Oxford, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Joan Pons, el enfermero español que se sometió a las pruebas para el desarrollo de efectividad de esta vacuna, donde contó detalles de las restricciones de confinamiento que se levantaron, que poco a poco irán retomando las actividades en su completa normalidad.

“Vamos mucho mejor en el Reino Unido, la vacunación y la responsabilidad de los habitantes, han llevado que se haga un confinamiento responsable para que levante las restricciones, pero no podemos bajar la guardia. Este virus es impredecible". dijo

Además, añadió que se espera que las personas no se relajen, sino que tomen un ‘pequeño respiro’, y que se continúen teniendo en cuenta las normas de bioseguridad, aunque ya se tenga la vacuna.

“Las normas de bioseguridad y distanciamiento van a continuar, la idea es que la gente respire un poco del confinamiento, pero que no se lo tomen con mucha confianza”.

Por otra parte, Pons habló de la vacuna de Oxford, donde manifestó que a por ser voluntario para la prueba, normalmente se encuentra en diversas pruebas para saber cómo avanzan los anticuerpos protectores que generan la protección contra la COVID-19.

“Cada semana me hago mi prueba, y además cada mes me hacen análisis, para saber cómo van mis anticuerpos, la ventaja de la vacuna es que, si el virus trata de entrar, ya tienes los anticuerpos necesarios para combatirlo”, resaltó.

Por último, el enfermero español hizo un llamado a las personas que desconfían de las vacunas, a que se tengan esa plenitud de que las dosis les puede ayudar a que el virus no se propague y así frenar esta ola que ha dejado millones de muertos en el mundo “las vacunas tienen efectos, pero no duran más de tres días, en mis años que tengo de experiencia como enfermero, no he visto el primer caso que alguien se muera por una vacuna, por eso recomiendo que se la apliquen”, puntualizó.