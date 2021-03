Polémica por trino de la Vicepresidenta pidiendo explicaciones a la JEP

Se calienta la polémica que abre la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A las 12:57 am escribió en su cuenta en Twitter:

“¿Cuándo va a explicar la JEP porqué este error en las cifras? Ni un solo falso positivo es aceptable, pero por cuenta de cifras al aparecer erradas, llevan dos semanas acabando mediáticamente y en redes sociales la legitimidad institucional. Mediatismo en la justicia no es sano.”

Y la JEP respondió:

“Señora Vicepresidenta, explicamos el pasado viernes: La JEP "reitera, en el siguiente auto, la cifra de los 6.402 falsos positivos registrados entre el 2002 y 2008.En el auto se corrigen errores involuntarios de digitación, que en nada modifican el universo provisional de hechos".”

En otro momento, la Vicepresidenta destacó la idoneidad del presidente de la JEP.

Hace unas semanas, cuando aún no se habían revelado las cifras de falsos positivos por parte de la JEP, la Vicepresidenta destacó la idoneidad del nuevo Presidente de la JEP, el Magistrado Eduardo Cifuentes.

Aseguró en su cuenta de Twitter que su llegada a la jurisdicción iba a darle legitimidad a las decisiones que tomara la JEP, además, dijo que en manos del magistrado Cifuentes quedaba muy bien la jurisdicción especial para la paz.

Catalina Serrano estrena serie virtual para contar su historia

Catalina Serrano, esposa de Andrés Felipe Arias, estrena en su canal de YouTube el primer capítulo de su serie web para contar su historia.

Informe del Instituto Anticorrupción demuestra falta de equidad de género

A propósito de la conmemoración del día internacional de la mujer, el Instituto Anticorrupción entregó un informe sobre la falta de equidad de género en concejos y asambleas.

Ningún concejo de ciudad capital supera el 33.3% de mujeres. Ciudades como Arauca y Villavicencio no tienen ninguna mujer en sus concejos.

En Cúcuta, Ibagué, Manizales, Inírida y Barranquilla no superan el 10%, mientras que 17 ciudades están entre un 10 y 20%.

En las Asambleas Departamentales casi el 80% de no superan el 20% de mujeres, en Quindío no hay ni una mujer y en 12 departamentos no llegan al 10%.