“La mejor dieta no es dejar de comer, sino comer equilibrado”

El dr. Jaime Forero Gómez, especialista en Pediatría y Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre la obesidad en los niños y aseguró que, si bien la mala alimentación es un factor determinante, también pueden heredar la condición de sus padres.

“Se ha determinado un tema nuevo que se conoce como epigenética y consiste en que todo lo que somos lo podemos heredar, entonces en la obesidad interviene, más allá de la comida chatarra, es que si estoy obeso, mis hijos pueden ser así; por es debemos alimentarnos bien desde pequeños para que cuando seamos padres, nuestros hijos no hereden peso excesivo por nuestra culpa”, c afirmó el doctor.

También se refirió a las azúcares químicas, que son generadas por el consumo excesivo de bebidas y comida saturada, y las calificó como un peligro: “Los azúcares químicos que tratan igualarlo a la fructosa verdadera es la que hace daño a todas las edades. Los quistes de ovario y senos en niñas adolescentes nacen de comer tantas azúcares químicas en la infancia”.

Por último, señaló que “las dietas actuales es comer equilibrado, no dejar de comer; si te comes una carne, en lugar de acompañarla con papa y yuca, hazlo con una ensalada. El problema no es comerse una pizza hoy, sino comérsela todos los días”.