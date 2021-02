Jhon Arias: “Santa Fe es un aspirante fuerte a ser campeón este año”

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el mediocampista de Santa Fe Jhon Arias, conversó con los panelistas acerca del buen rendimiento individual que está teniendo, donde ha sido el jugador más destacado del partido en dos ocasiones. Sin embargo, hizo énfasis del buen nivel en general del conjunto cardenal por encima del individual.

El futbolista chocoano dijo, “Es evidente que estoy en un buen momento. Me tocaría analizarlo si es el mejor momento a lo largo de mi carrera, pero sí es un momento en el que me siento muy bien. No me quedo con las distinciones individuales, considero que lo que me tiene contento es como viene funcionando el equipo, lo bien que estamos actuando y realizando la idea del profe”.

Hay que destacar que Jhon Arias llegó al conjunto capitalino en la presente temporada tras salir campeón con América De Cali en diciembre del año pasado, y habló sobre uno de los aspectos que lo llevó a tomar la decisión de pasar al equipo cardenal.

“El gran trabajo y el gran proyecto que tiene Santa Fe me hizo tomar la decisión de venir acá. Hablé con el profe (Harold Rivera) antes de llegar, las intenciones y los objetivos que tiene el equipo”.

Por último, el jugador de 23 años expresó que se siente cómodo y que Santa Fe tiene con qué pelear el campeonato que quedó en deuda el semestre anterior en la final ante su antiguo club, América de Cali.

“Soy un convencido de que este año con todo lo que tienen, con los que hemos llegado y el material humano que hay, que Santa Fe es un aspirante fuerte a ser campeón este año. Los semestres anteriores hicieron un buen papel, pero con la afición se quedó en deuda”, concluyó el joven mediocampista.