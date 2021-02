El Pulso del Fútbol, 24 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Junior ante Millonarios, el juego de ambos equipos y la continuidad del entrenador Amaranto Perea. César dijo: “Le ganó Junior a Millonarios 2-0 y respiró Amaranto Perea, va a tener unos días de tranquilidad antes de su próximo partido. Junior fue cauto en defensa y fue el partido de más pases hasta ahora en esta campaña de la liga colombiana”. Sobre el tema Óscar agregó: “Ganó Junior por 2-0 y ese triunfo tranquiliza un poco a Amaranto Perea, pero esa victoria no alcanzó para que propios y extraños quedaran felices con la presentación del conjunto barranquillero”.

Otro de los temas tuvo que ver con un comentario de Óscar en días anteriores, en el cual le recomendó a Freddy Rincón, iniciar una carrera como entrenador y que no continúe como asistente técnico. Óscar manifestó: “Admiro tanto a Freddy que le dije que no lo quiero ver como asesor o segundón, eso es un acto de respeto con el jugador, al cual quiero ver triunfando como entrenador”. Por su parte César complementó: “Freddy Rincón es gloria del fútbol colombiano y yo lo veo más inclinado a cosas diferentes a la de director técnico, me parece que es más un opinador, que con sus conceptos puede aportarle mucho a entrenadores o directivos”.

