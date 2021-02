Juan Sebastián Serrano: “Asumo toda la responsabilidad”

Juan Sebastián Serrano, portero de Alianza Petrolera en diágolo con El VBar de Caracol Radio, habló respecto a la situación donde fue protagonista del autogol que le dio el empate en la última jugada al Deportivo Cali, “Un momento muy duro para mí y todo el equipo, ya que veníamos haciendo las cosas bien con el resultado a favor. Asumo toda la responsabilidad y hay que seguir”

El guardameta también contó que recibió el apoyo de todos sus compañeros, cuerpo técnico y el Presidente del club. Además, confesó que jugadores de la Liga Colombiana como Juan Sebastián Viera, José Chunga, Cristian Bonilla, Andrés Mosquera Marmolejo entre otros, lo llamaron para dedicarle unas palabras de motivación.

Le puede interesar:

Serrano, contó detalles de la jugada, “Era un balón fácil, no tenía presión ni a nadie cerca. Patearon un centro y el balón venía alto, yo voy a coger la pelota y se me resbala, me pega en la cara y se mete, la intento sacar y la vuelvo a meter con el pie”.

Aseguró que la luz del estadio lo "encandelilló un poco", pero que no es una excusa ante la desafortunada jugada que asume con toda responsabilidad. Además, dijo que se había dejado llevar por la jugada posterior a recibir la pelota “pensé en tirarme y ahí ya se acababa el partido”.

Por último, fue enfático en que aprende de ese error y que son enseñanzas que deja el fútbol. Destaca que le sucedió a su corta edad de 22 años y que debe estar más concentrado, “hasta que el juez no pite no se acaba el partido”