Vargas: "Ahora soy segundo portero, pero puedo llegar a ser el primero"

En diálogo con El VBar Caracol, Christian Vargas, portero de Millonarios, habló sobre su papel en el equipo de Alberto Gamero y aseguró que desde la posición donde esté, va a dar lo mejor para el club.

"Al principio, fue difícil por la manera en cómo llegué a Millonarios. Me tocó el momento donde el equipo estaba engranando y en lo personal, quizá no fue el rendimiento esperado.Millonarios cambió esa imagen y ahora muestra que es un equipo de jerarquía”, dijo.

Vargas se refirió a sus cuatro compañeros que están haciendo parte en este momento del microciclo de la Selección Colombia.

"Es muy importante tener compañeros que representen a la institución en la Selección Nacional. El mejor consejo es que aprovechen de la mejor manera", aseguró.

El guardameta se refirió a su llegada al club bogotano y resaltó que aunque por ahora es el suplente de Juan Moreno, no descarta la opción de ganarse la titular.

"Soy consciente de que no he regalado nada, siempre trabajo a full. Fui señalado por dos goles pero debo creer en mi trabajo y lo que soy. Nunca me ha dado temor la competencia y no quiero dejar de luchar. Hay que estar siempre preparado porque pueden pasar miles de cosas", dijo.

"Hoy me siento más fuerte y con más apoyo de la hinchada, ese apoyo que no tuve al principio. Ahora estoy de segundo en Millonarios, pero nadie me quita de la cabeza de que puedo llegar a ser el primero", añadió.