El Pulso del Fútbol, 5 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y como quedaron los enfrentamientos de los equipos colombianos. César dijo: “Yo creo que no hay mucho que hacer para que se replantee el sorteo y como está el futbol hoy, pienso que tienen más posibilidad de que clasifique algún equipo colombiano, si hay dos por grupo y no separados en varios grupos, como sucedía antes”. Sobre el tema Óscar agregó: “Puede ser que el sorteo, en algo favorezca a los brasileños y a los argentinos, pero a los equipos colombianos no los han eliminado por el sorteo, sino por el pobre nivel mostrado”.

Otro de los temas tuvo que ver con las quejas de los entrenadores Amaranto Perea de Junior y Alexandre Guimaraes de Nacional, por el estado de la cancha de Zipaquirá, luego de sus respectivas derrotas ante La Equidad en ese campo. Óscar manifestó: “Los perdedores Amaranto y Guimaraes, son los que han protestado por la cancha, aquí seguiremos destacando todo lo bueno que ha hecho el técnico Alexis García y la labor de los jugadores aseguradores”. Por su parte César finalizó: “Ya dejemos de hablar de la cancha, Amaranto y Guimaraes de las canchas son los dos que se quejan, la cancha es igual para los dos equipos”.

