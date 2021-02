¿Qué mensaje envía el gobierno ante nuevos nombramientos?

En Hora 20 el análisis de varios hechos políticos, de los nombramientos que ha hecho el presidente Iván Duque; sobre la idoneidad de estas figuras, de sus retos y del peso político que tengan. También un análisis a varios movimientos políticos: las alianzas en los verdes, los cambios y el peso de algunas figuras; así como el llamado de un senador para unir a los “Liberales socialdemócratas”.

Tiempos de cambios y de nombramientos desde la Casa de Nariño se han vislumbrado durante esta semana, pues hubo cambios en la cartera de Defensa ante el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo y en su reemplazo llegó Diego Molano que se desempeñaba como director del Dapre; de ahí otro cambio, la llegada de Víctor Muñoz a ese departamento, pues antes se desempeñaba como consejero económico de este gobierno. También se nombró a dos nuevos codirectores del Banco de la República, Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar…

El cambio más relevante de todos es la llegada de Diego Molano al ministerio de Defensa, donde tendrá que enfrentar duros retos como la violencia que vive el país, el aumento de las masacres, los asesinatos contra líderes sociales, la delincuencia común; los grupos armados ilegales que florecen en varias regiones, entre otros temas como los abusos policiales y de la Fuerza Pública. Molano, que en su hoja de vida poca relación hay con la seguridad y la defensa, ha desempeñado varios cargos en el campo social, recientemente fue conejal de Bogotá por el Centro Democrático; exdirector del ICBF y coordinador en los programas sociales en el marco del Plan Colombia.

Este miércoles también se conocieron nuevos nombramientos: quienes ocuparán la codirección del Banco de la República en reemplazo de Gerardo Hernández y Ana Fernanda Mendiguashca, por un lado está Mauricio Villamizar, nombramiento que no cayó mal, pues desde 2018 trabaja en el banco como subgerente de estudios económicos; ha trabajado con USAID, con doctorado en Georgetown y economista de los Andes; cualidad que comparte con el segundo nombramiento: Bibiana Taboada, designación que sí ha estado plagada de críticas, pues aunque tiene amplia experiencia en asuntos de pobreza y desarrollo al haber trabajado en el BID y como subdirectora general para la superación de la pobreza en el Departamento de Prosperidad Social, ha sido criticada por parte de expertos la falta de experiencia en política monetaria y por ser hija de la dos veces ministra de este gobierno y embajadora en Naciones Unidas, Alicia Arango.

Lo que dicen los panelistas

María José Pizarro, representante a la Cámara por los Decentes, se concentró en comentar la llegada del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, pues espera que con el cambio en la cartera se abra el diálogo con la oposición para poder discutir asuntos que consideran claves como la protección en materia de violencia política, las masacres y los abusos policiales, pues sostuvo que uno de los principales retos del ministro será recobrar la confianza de la Fuerza Pública en los ciudadanos.

En cuanto al avance de las elecciones del 2022, comentó que desde la Colombia Humana no hay vetos, pero que es evidente que en el centro hay un sector más cercano a la derecha y otro que se mueve hacia el progresismo, por lo que cree que las discusiones que hoy se dan sobre el centro son naturales.

Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana, aseguró que los enroques en los gobiernos son habituales y que el presidente Duque no es el primero en hacerlo. En cuanto al círculo de poder que rodea al presidente, señaló que este es un nuevo círculo, con personas jóvenes, “no es un kínder, no son muy jóvenes como los de Gaviria; es una generación mÁs formada, menos político de lo que se imaginaría y más tecnocrática, aunque hay excepciones”, además, sostuvo que en el nombramiento de la hija de Alicia Arango en la codirección del Banco de la República no hay meritocracia y que será un “lapo” para este gobierno.

Frente a las divisiones en los partidos para las elecciones del 22, dijo que ante el diálogo con varios actores políticos, no se está hablando de discusiones profundas ni matices ideológicas, pues sostiene que la pelea es política y de alto vuelo entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro, lo cual impediría la unión entre el centro y la centroizquierda.

Para Jorge Iván Cuervo, abogado penalista y profesor universitario, los nuevos nombramientos se pueden dividir en dos bloques: los del interior del gobierno donde hay un enroque y en los que el nuevo ministro de Defensa tienen grandes retos en términos de recuperar la confianza ciudadana, y el otro bloque, donde apuntó se concentran nombramientos diferentes como los de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y otros cargos, donde insiste que se ha dado un desequilibrio y una concentración de poder.

En cuanto al futuro de Diego Molano en el Ministerio de Defensa, comentó que se debe ajustar la política en seguridad y defensa en la que se regrese a dar con objetivos de alto valor, “estrategia que se ha dejado de lado y ha llevado a la fragmentación de grupos armados”

Para Camilo Granada, consultor y experto en comunicaciones, en el nuevo paquete de nombramientos se reafirma que el gobierno de Iván Duque es el rey del enroque “pasa de un sitio a otro a sus mismos alfiles y se evidencia la poca capacidad de ampliar la base de gobernabilidad al traer nuevo talentos”.

Sobre las divisiones en algunos partidos, dijo que esto no es nuevo al interior del liberalismo, ya que recordó que las fracturas vienen desde el gobierno de César Gaviria y que hoy se ve más profundizada con los liberales socialdemócratas y con la búsqueda de los hijos Galán de revivir el Nuevo Liberalismo. En cuanto a otros partidos, advirtió que hay una mezcla entre definición ideológica y ambiciones personales que llevan a la división.