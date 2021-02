"La prioridad es la educación presencial de niños y jóvenes": Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la actualidad de la pandemia por COVID-19 en la capital y la mejora que se atraviesa en los últimos días sobre este tema.

"Tuvimos un enero difícil por cuenta de diciembre, es una gran lección. El virus mata y es super contagioso. Hay que trabajar y estudiar con la bioseguridad, pero sacrificar reuniones en sitios cerrados. Los mayores de 60 terminaron enfermándose, que se cuidaron tanto a inicio de año y mucho desafortunadamente fallecieron. Estamos mucho mejor gracias a todas las medidas que tomamos. La gente debe entender que todo lo que hacemos nos ayudó a pasar de 52.000 a 32.000 casos. Llegamos a tener 94% de ocupación y hoy ya estamos a 79%, por lo que estamos en alerta naranja", contó.

Por otro lado, también explicó algunas medidas que cambiaron, que siguen, y cómo se mantiene el tema en la ciudad.

"Superamos con un gran sacrificio de nuestros médicos este segundo pico. Mantenemos pico y cedula y se cierran establecimientos a las 11pm, aunque no hay toque de queda. Hay horarios escalonados, servicios esenciales sin restriccion de horario. A las 11 todos deben cerrar. Ya los colegios privados pueden volver desde este lunes, mientras que los públicos serán desde el próximo", dijo.

Sobre el tema de la educación de los niños y jóvenes, la alcaldesa confirmó que es parte de principal de estas decisiones y que ya pueden volver a la presencialidad.

"Lo que hacemos es para que los niños y jóvenes vayan a jardines y colegios y que puedan retornar parcialmente desde el lunes. Los padres toman la decisión de enviar o no a sus hijos. Los maestros estarán en los colegios y habrá medidas necesarias bioseguridad. Tampoco todos al tiempo. La educación es un derecho escencial. Muchos han avanzado en demarcación y tapabocas para niños y maestros. No le pedimos a todos que vuelvan. Hay maestros con mas de 60 años y ellos seguirán de manera virtual para minixar su riesgo. Los de menos riesgo sí estarán ahí. La prioridad es hoy a niños y jovenes para su educación. Mientras no se avance en la vacunación no hay posibilidad de eventos mayores", finalizó.