"Mi gol más especial fue en la final del 2003 contra el Junior" Galván Rey

Hace 25 años llegó Sergio Galván Rey al Once Caldas y de un nombre que no se sabía mucho terminó convirtiéndose en el argentino más colombiano de todos y grabó su nombre en la historia del FPC siendo el máximo goleador de todos los tiempos de nuestra liga con 224 goles. En esta entrevista homenajeamos su carrera y también opina sobre el controvertido reglamento de Jersson González para la sub 17 de América de Cali.