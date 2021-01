El Pulso del Fútbol, 27 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las más recientes declaraciones del entrenador Juan Carlos Osorio, quien se enfocó en la actualidad de la Selección Colombia. César dijo: "Osorio dijo que le preguntaría a James donde quiere jugar y en que posición le ayudaría más al equipo desde su forma de ver el fútbol. Ojalá Reinaldo Rueda sepa manejar el estrellato de algunos jugadores, Pékerman los consintió y le fue bien, Queiroz no y ya sabemos lo que pasó". Sobre el tema Óscar agregó: "Osorio dijo que brindó respaldo total al profesor Reinaldo Rueda y manifestó que le ayudará en todo lo que necesite. También habló del cuantioso dinero que ganó Queiroz y no fue acorde con su trabajo".

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual dijo que los comentarios de los periodistas deportivos ayudan a que se vendan muchos jugadores y por eso es válido el comentario de Óscar, en el que dijo que hay ex futbolistas que no le colaboraban al gremio de los comunicadores y ahora trabajan en un medio. Óscar manifestó: "Conozco muchos jugadores que exteriorizaban el odio hacia los periodistas y ahora trabajan en el medio. Hay excepciones, menos mal yo conozco quien es quien y no como cuento". Por su arte César complementó: "Como nos cambia la vida, y es que para vender cualquier jugador mediocre, solo hace falta mostrar algunos videos, como lo hacen muchos empresarios mentirosos".

