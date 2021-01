El Pulso del Fútbol, 21 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de tiro libre de Juan Fernando Quintero ante Corea del Sur en el Mundial Sub-20 de Turquía en el año 2013. César dijo: “Esta semana estuvo cumpliendo 28 años Quintero y por eso traemos este gol, que lo hizo al minuto 90+4, fue el empate que obligó a jugar el alargue. Después perdimos 8-7 en penales”. Sobre el tema Óscar agregó: “La prensa colombiana destacó, El País de Cali tituló: Una genialidad, el gol de Juan Fernando Quintero nos llevó al alargue contra Correa del Sur”.

Otro de los temas tuvo que ver con la sanción impuesta a tres jugadores del América por insultar a Teófilo Gutiérrez en un vídeo, durante la celebración del título del año pasado. César manifestó: “Tres jugadores del América fueron sancionados por burlarse de Teo Gutiérrez en un vídeo. No se puede hacer ese tipo de cosas en las redes sociales, pero la Dimayor lo debe hacer en todos los casos, porque Teo se ha burlado en otras ocasiones y no ha pasado nada”. Por su parte Óscar complementó: “Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque de una manera muy fácil se sanciona a los jugadores del Cali y el América y con otros no pasa igual”.

