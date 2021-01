"Camilo Enciso es un bandido sin vergüenza por acusarme sin evidencia"

Miguel Uribe Turbay, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, recibió una acusación de Camilo Enciso por medio de una columna, mencionando que tiene presuntos contratos de dinero con las vacunas de COVID-19 en Bogotá y con el distrito. El integrante del Centro Democrático respondió, con molestia, en 6AM Hoy Por Hoy sobre estas acusaciones.

"El Instituto Anticorrupción es una oficina privada que creó Camilo Enciso y que no tiene audiotorita internacional. Por lo contrario, son acusaciones de un particular. Nunca he trabajo con más de 2.000 personas y muchas personas que me apoyaron en mi campaña trabajan en diferentes sectores, en el Gobierno Nacional, en distritos e incluso en la alcaldía de Claudia López. He tenido una vida intachable. Puede usted o no coincidir con las posturas que tengo, pero jamás me han acusado de robarme un peso. No tengo un solo escándalo de corrupción. No tengo intereses y no he recibido un peso sobre el tema que me acusa Enciso", empezó explicando.

Por otro lado, mencionó por qué Camilo Enciso habla de un supuesto interés económico en este tema, pero contó que solamente conoce a cuatro personas que trabajan allí.

"De 70 personas que trabajan en esas subcuentas, cuatro trabajaron conmigo en el Gobierno y entonces yo tengo intereses ahí... Eso me parece irresponsable, canalla y sin escrúpulos. Me preocupa porque recibí ataque graves por redes sociales que pueden poner en peligro mi vida. Camilo Enciso es un bandido sin vergüenza por hacerme una acusación sin ningún tipo de evidencia", dijo.

Además, el excandidato a Bogotá también mencionó que Camilo Enciso, quien lo acusó, tiene intereses con la Alcaldía de la capital.

"Camilo Enciso acusa a diestra y siniestra sin evidencias y hoy está contratado en la veduría distrital de Claudia López. No solo tiene un evidente conflicto de interés, porque no solo es con uno de los mayores críticos de Claudia López, que he sido yo y he sido objetivo con las improvisaciones de Claudia López. Ahí, casualmente salen a calumniarme... Por mis acusaciones a Claudia López me gané los insultos del secretario Luis Ernesto Gómez y a su vez la calumnia de Enciso", afirmó.

Finalmente, Uribe Turbay habló sobre el momento en que recibió las acusaciones sobre su presunta participación de estos contratos.

"Me pregunto por qué el señor Camilo Enciso, preocupado por la corrupción, por qué no señala los nexos políticos de todos los funcionarios del distrito. Es absurdo lo que me dice. Yo ni sabía que Camilo Enciso existía, me enteré ayer. Mi hijo cumplía dos meses de nacido y le decía a mi esposa: 'cómo es posible alguien que dice ser profesional y abogado se le ocurre hacer estas acusaciones sin evidencias'. Me acusa de que yo conozco 4 de 70 personas en un grupo que maneja plata para las vacunas de COVID-19 en Bogotá", finalizó.

Desde Caracol Radio también se intentó conocer la respuesta de Camilo Enciso, pero mencionó estar muy ocupado en este momento.