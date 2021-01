Maria Camila Osorio y su balance en el Australian Open

Maria Camila Osorio terminó su participación en el primer Grand Slam del año, el Australian Open. La tenista colombiana perdió en la final del Qualy ante la francesa Clara Burel con parciales 6-4 y 6-3.

La tenista habló con el VBar de Caracol Radio y analizó su derrota, "Hoy tal vez no fue mi día, pero mi tenis ha mejorado y creo que fue una buena semana y hay que seguir preparándonos". Esta es la mejor presentación de la tenista cucuteña en un Grand Slam en la categoría de mayores.

Le puede interesar:

La campeona del US Open Junior en el 2019 se mostró satisfecha por la semana que realizó y tomó con calma la derrota, "Vamos por el camino que es, soy muy joven, hasta ahora estoy comenzando mi carrera profesional. Como todo en la vida, a veces se gana y a veces se pierde".

Por ahora Maria Camila Osorio no ha definido cual será su próximo torneo, pues está a la espera de una posible clasificación como Lucky Loser al cuadro principal del Australian Open, "No he definido mi calendario, está la opción de Estados Unidos, otros en Europa y en Dubái".

Lea también:

Por último, la colombiana habló sobre sus metas para este nuevo año donde el gran reto serán los torneos ganar experiencia en los torneos profesionales, "Mi meta para este 2021 es entrar al top 100, poder entrar a los grandes torneos y competir por ellos. Espero seguir dándoles muchas alegrías".