El Pulso del Fútbol, 13 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre la eliminación de River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores ante el Palmeiras de Brasil. Óscar dijo: “Uno como periodista no se puede quedar solo con lo que pasó en el segundo partido, sin tener en cuenta lo que hizo Palmeiras en el primer encuentro. No comparto como River cerró el segundo partido tirando pelotazos”. Sobre el tema Rafael agregó: “Muchos hablaron del VAR en el partido entre Palmeiras y RiverPlate, yo vi periodistas argentinos que lo criticaron y me parece que hablaron con el corazón y no con la razón”.

Otro de los temas tuvo que ver nuevamente con la posible llegada del entrenador Reinaldo Rueda al banquillo de la Selección Colombia y lo que se espera del entrenador vallecaucano. Óscar manifestó: “Rueda la tendrá muy difícil en los próximos cuatro partidos de las Eliminatorias y por eso yo hubiera preferido que no llegara después de un fracaso en Chile”. Por su parte Rafael complementó: “No solo para Rueda es difícil, para cualquier entrenador que hubiera llegado sería complicado, porque el entuerto de puntos que dejó Queiroz, es muy grave”.

