“La Procuraduría no es un comité de aplausos": Fernando Carrillo

El procurador Fernando Carrillo habló en 6Am Hoy por Hoy acerca del llamado que hicieron desde el Ministerio Público al presidente Iván Duque y al Ministro de Salud frente a la vacuna y la respuesta que le dio el primer mandatario, quien dijo que no contestará a temas de vanidades.

“Lo primero es tener una noción clara de lo que es la Procuraduría en Colombia, el ente no es un apéndice del Gobierno, no es un comité de aplausos de las acciones gubernamentales. La Procuraduría merece respeto, no es la primera vez que se tildan las acciones de la Procuraduría como con propósitos políticos y eso es irrespetar a la entidad”, afirmó Carrillo.

“Vengo de familia de médicos, tengo una gran cercanía, y esto es lo que se preguntan desde el gremio y que hacer unas preguntas desde un Ministerio Público al Gobierno y que esto no se quiera contestar, pues es lamentable”, añadió el procurador.

Por último, Carrillo señaló que la Procuraduría debe ser una entidad equilibrada y ecuánime: “Lamentablemente hemos estado acostumbrados que la Procuraduría le hacía favores a la gente, ayudando amigos y persiguiendo enemigos. Afortunadamente llegué a esta institución sin pertenecer a ningún partido político”.