El Pulso del Fútbol, 01 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la diferencia entre las victorias y el buen juego de los equipos, teniendo en cuenta la importancia de ambos ítems en el funcionamiento de un club. Óscar dijo: “Yo no he dicho que el equipo que gane es bueno y el que pierda es malo, el resultado es importante, pero no del todo. De nada le sirvió al Cali jugar bien contra la Equidad, porque igual perdió”. Sobre el tema César agregó: “Yo le he dicho a Óscar que el fútbol hay que analizarlo, sin enfocarse tanto en el resultado. Pero para él, el equipo que gana es bueno y el que pierde es malo, así diga que no lo dijo”.

Le puede interesar también: Cali busca remontar en Sudamericana ante un Vélez golpeado por la pandemia

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual cuestionaba a Óscar por declarar en su momento, que Adrián Ramos y Miguel Ángel Borja eran jugadores “petardos”, sabiendo el buen nivel que viven los jugadores en este momento. Óscar manifestó: “Yo le dije petardo a Adrián Ramos en su momento, porque no controlaba el balón y no hacia goles, que era para lo que lo habían traído al América. Creo que en ese momento se lo merecía”. Por su parte César complementó: “Me parece una falta de respeto decirle petardo a Adrián Ramos, porque jugó mal un mes y desconocer toda la exitosa carrera que hizo en Europa”.

Le puede interesar también: 'Pibe' sobre Queiroz: "a la Federación le han faltado pantalones"

Además opinaron acerca del correo de otro oyente, el cual preguntaba por las posibilidades que tiene la Equidad de llegar a ser campeón de la actual liga colombiana. César resaltó: “Puede pasar cualquier cosa, Equidad es semifinalista y nadie pensaba que podía llegar ahí. Inclusive, nadie lo ponía entre los clasificados”. Mientras Óscar finalizó: “El esfuerzo de la Equidad es muy grande, el de su entrenador Alexis García también, pero creo que le va a quedar muy difícil quedar campeón. No imposible, pero si muy difícil”.

Le puede interesar también: Motta: "Hay un menosprecio por el trabajo nuestro, nunca somos favoritos"

No olvide escuchar el audio del programa.