En diálogos con Gustavo Gómez, en 6AM Hoy por Hoy, la directora del Hospital de San Andrés, Yudy Gallego, dio un parte de la preocupante situación que se vive en la isla por el paso del Huracán IOTA de categoría 5 y que nunca había azotado con tanta fuerza esta isla.

Yudy enfatizó que hay personas heridas en la calle y que no tienen donde pasar la noche: "En Providencia no hay donde atender a las personas, se necesitan campañas para atender heridos”, dijo.

Además, que la poca gente que se ha podido refugiar se encuentra en las edificaciones que quedan en pie: “Las casas están en el piso, las personas se están refugiando en las iglesias", enfatizó la directora.

Por otra parte pide, Gallego pide al Gobierno lugares para atender a las personas que se encuentran heridas: "En Providencia no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos”, dijo la directora.