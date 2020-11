Biden Vs. Trump: ¿qué definirá la elección presidencial?

En un nuevo especial “2020: la elección es Caracol Radio”, los panelistas debatieron sobre los escenarios a los que se enfrenta Estados Unidos después de 72 horas de cerrar los centros de votación y no conocer los resultados finales de la elección. Se habló de los últimos movimientos de los candidatos; las cifras en los estados; el discurso de Donald Trump, el comportamiento del electorado y el voto latino.

Incertidumbre es la pablara que reina en Estados Unidos y en el mundo desde hace más de 72 horas cuando cerraron los centros de votación en los Estados Unidos y se empezaron a contar los votos depositados por los hasta ahora 144 millones de votantes, en una participación que es histórica, el sistema electoral a esta hora sigue contando votos en estados como Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, en los cuales los márgenes que separan a un candidato de otro son mínimos, hecho que ha llevado al recuento de los votos en algunos estados de la nación americana. No obstante, esta incertidumbre también viene desde la retórica, pues el presidente-candidato Donald Trump ha empleado toda su artillería para señalar al sistema electoral de fraudulento, de un intento de robarse las elecciones y de tratar a miembros del partido demócrata con mentiras e insultos.

El mundo sigue con los ojos puestos en los resultados electorales de la mayor potencia del mundo; pues desde el martes tres de noviembre, cuando cerraron los centros de votación se pensaba que el conteo de los votos sería un proceso largo y lento, en medio de las elecciones con la mayor participación en la historia; al ubicar a Joe Biden con 74 millones como el candidato más votado en la historia, superando el record de Barack Obama en 2008 con 69 millones de votos. Al paso, siguen peleándose por márgenes muy estrechos los 20 votos electorales de Pensilvania; 16 de Georgia; 11 en Arizona y 6 en Nevada… pues todo parece que los 15 de Carolina del Norte son para Donald Trump. Hasta el momento, el candidato demócrata tiene 253 votos electorales según el recuento de CNN; mientras que la agencia AP le da 264 al asumir que ya ganó los 11 votos electorales de Arizona; mientras que Donald Trump en ambos sistemas cuenta con 213 votos.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Silva, exembajador en Washington y columnista, factores como la incidencia de la pandemia y el precario manejo que le dio Donald Trump a la emergencia a nivel interno, pueden ser determinantes a la hora de perder la elección. Agregó que la situación en el partido Republicano tiene dos escenarios: uno en el que se desprende de Trump ante el fracaso y costo institucional; el otro escenario, consistiría en que el partido no se desprende para mantener popularidad y votación que es absorbido por Donald Trump.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor y columnista, apuntó que el camino parece ser claro a favor de Joe Biden, pero que al mismo tiempo es respetuoso de lo que se pueda dar en los resultados finales. Aseguró que Trump hubiera sido reelegido sino hubiera sido por la pandemia y el mal manejo que el presidente le dio a la emergencia, pues cree esta coyuntura cambió la visión de una parte del país, hecho que para Granada no quita que Estados Unidos continúa dividido y que prueba de ello son los 8 millones de votos más que sacó Trump en el 2020, si se compara con el 2016.

Para Sandra Borda, politóloga y profesora universitaria, la preocupación central no está de cara al conteo de voto o a los escenarios a futuro, cree que debería estar en el daño que ha provocado el discurso de Trump que deslegitima los resultados electorales, que hacen daño institucional y que provocan un daño en campañas como la de Joe Biden, “hay que reparar el tejido político y la tarea no va a ser fácil”, agregó que en términos de polarización, esta no se puede leer como algo asimétrico, pues cree que mientras los republicanos se han ido al extremo, movida que les ha provocado réditos lectorales, sostiene que los demócratas no se han movido tanto al extremo, por lo que cree que estos van con una visión más moderada.

Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, sostuvo que en esta elección hubo dos temas importantes: el primero relacionado con la mala comunicación y relacionamiento entre la presidencia y los organismos de inteligencia, factor que considera importante. Por otro lado, sostuvo que la otra discusión tiene que ver con qué va a pasar al interior del partido Republicano y el trumpismo; pues cree que, si implica una división, el partido tendrá que repensarse y tener un cambio en varias décadas.

Para Ken Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas, el escenario que vive Estados Unidos era exactamente donde se pensaba que se iba a estar; no obstante, indicó que esta elección ha tenido ironías relacionadas con las minorías, las mujeres, los afros y los latinos, pues cree que de este grupo se desprende mantener la igualdad, la meritocracia y lo ideales de los Estados Unidos a través del voto. Agregó que el discurso de polarización es claro, pero que no se puede dejar de lado el hecho de que demócratas están a punto de ganar estados que son tradicionalmente republicanos como Arizona y Georgia; y agregó que eso demuestra la formación de nuevas coaliciones.

Jorge Galindo, periodista del diario El País y analista de datos, apuntó que el sistema de elecciones en Estados Unidos reúne varios sistemas al mismo tiempo, lo que implica que estas ruedas se engranen y trabajen en un proceso que señala es largo y agotador. En cuanto a los anuncios de Trump sobre fraude, comentó que no hay ningún tipo de evidencia y que Biden ha contrarrestado ese discurso invitando a votar de la forma en la que el ciudadano la prefiera. Y cree que ese tipo de posturas incidieron en que el voto republicano se conociera de manera temprana y parte del voto demócrata que llegó por correo se ha empezado a conocer después.