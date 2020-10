Gobierno solo ha cumplido 30% de compromisos con maestros: Fecode

Colombia vivirá este miércoles una nueva jornada de movilizaciones en las que se unirán los voceros del paro nacional, las centrales obreras, el sindicato de maestros y otros grupos, que exigen al gobierno mejores condiciones de vida y garantías de seguridad, educativas, sociales y laborales.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), también se unirá a esta movilización, mostrando su rechazo al modelo de alternancia y denunciando las malas condiciones en las que se encuentran diversas instituciones públicas en el país.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy el representante de los docentes, Nelson Alarcón, dijo que el gobierno solo ha cumplido el 30% de acuerdos que se firmaron el año anterior, por lo que reclama una mesa de concertación para, entre otros, garantizar el retorno a clases de forma presencial.

“Nosotros el año anterior firmamos 36 acuerdo, de los cuales el solo 30% los ha cumplido el Gobierno, entonces no nos deja otro camino. No hay diálogo ni concertación. Los diálogos solo se han quedado en diálogos. El Gobierno no nos da respuesta a las propuestas para volver a clases” dijo

El presidente de Fecode también pidió al gobierno realizar un acuerdo nacional para mejorar la calidad de la educación.

“Es que en Colombia necesitamos hacer un gran acuerdo nacional para mejorar la calidad educativa, no se puede medir la calidad a través de un examen que dura tres horas, es que las pruebas PISA e ICFES no deberían medir a los estudiantes" dijo.

“La verdadera forma de medir esto, es de una forma cualitativa, como mejorar los aspectos negativos de la educación y mirar cuales son las deficiencias tanto de los docentes como de los estudiantes” explicó.

Alarcón aseguró que están a la espera de una respuesta del gobierno entorno a estas propuestas.