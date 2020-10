La Alcaldía de Bogotá se prepara para la llegada de la minga y adelanta conversaciones con los líderes indígenas para determinar las condiciones en las que pernoctaron en la capital de la República.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, advierte que el Gobierno Nacional no tiene voluntad de diálogo, habida cuenta que el Ministerio del Interior le comunicó al Gobierno de Bogotá que no va a participar en el recibimiento ni la coordinación de la llegada de la Minga.

“Me quedó clara esa falta de voluntad de diálogo cuando se trató de unas solicitudes básicas de la Minga, nosotros desde el distrito estábamos dispuestos y ofrecimos varios lugares para su ubicación, al igual que la posibilidad de brigadas de salud, pero ante una necesidad básica como la disposición de baños, la negativa del Gobierno me deja sorprendido, si no son capaces de pagar unos baños no me quiero imaginar cómo están atendiendo esa mesa de negociación”, afirmó el funcionario.

El secretario Gómez reiteró que la logística para recibir a la Minga será asumida por el Distrito, y en primera instancia se discutirá con los voceros indígenas los compromisos para el cumplimiento de medidas de bioseguridad y se buscarán los puntos donde se instalarán los manifestantes.