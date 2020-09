"Es casi imposible lograr una pensión con trabajo por horas": CGT

Hay mucha molestia en la centrales obreras sobre la propuesta de tener un piso de protección social. El ministro de Trabajo ha insistido que no elimina la posibilidad de acceder a una pensión y no desconoce el derecho de los trabajadores, sin embargo la centrales obreras aún no se convencen y rechazan esta decisión, así lo aseguró en diálogo con 6AM Hoy por Hoy Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del trabajo.

"Con el Decreto 1174 no hay nada nuevo, es simplemente la reglamentación de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. Este será demandado por la centrales obreras por cuanto que los pisos de protección social son una situación totalmente distinta. Hoy en día trabajando 8 horas diarias, 48 en la semana, teniendo un contrato más o menos regular es casi imposible construir una pensión de jubilación mucho menos si se institucionaliza y se alimenta el trabajo por horas", aseguró.

Aunque el Gobierno Nacional ha explicado cómo será esta nueva regulación la centrales obrera y otros trabajadores están convocando a una protesta social para el próximo 7 de septiembre en rechazo de esta decisión.