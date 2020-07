“Las EPS necesitan dar resultados de COVID-19 en 24 horas": alcalde Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina instauró una denuncia penal contra las EPS asegurando que no han tenido un manejo adecuado con los pacientes con COVID-19, y que además tienen muchas demoras en los resultados de las pruebas.

Ospina aseguró que, en medio de esta pandemia, las EPS deberían tener identificados sus pacientes diabéticos, hipertensos y fumadores para tener acciones preventivas que eviten la letalidad.

“Las EPS deberían tener identificados sus pacientes con comorbilidades, que son los que están poniendo el 63% de los fallecidos. Además deberían saber qué fármacos deben consumir los pacientes y el aislamiento que deben desarrollar”, afirmó.

“Pero las EPS no han hecho la tarea, no identifican el cerco epidemiológico y no saben donde están las personas con riesgo alto, las pruebas siguen tardando 10 a 15 días cuando los resultados se deberían dar en 24 horas”, añadió.

El alcalde de Cali aseguró que estas negligencias empeoran la situación que vive el país por cuenta de la pandemia.