La historia de los Osos de Anteojos cerca de Neiva

En la zona de reserva de la cuenca del río La Ceiba, en zona rural de Neiva, fueron avistados por cámaras trampa cinco Osos de Anteojos adultos en excelente condición.

Se trata de una muestra de la conservación efectiva del ecosistema por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y los habitantes de la región comprometidos con el medio ambiente.

La bióloga de la CAM, Katherine Arenas, afirmó en Planeta Caracol que los cinco Osos de Anteojos habitan en un sector de bosque andino. Entre ellos una osa en edad reproductiva lo que evidencia una “familia”, dinámica de población activa.

Explicó que desde hace diez años se vienen realizando acuerdo con conservación con 16 grupos de población, quienes se constituyen en los principales protectores de esta especie endémica.

“Los Osos de Anteojos son tímidos, no atacan a la población, por su puesto si no se sienten en peligro”, explicó la bióloga Katherine Arenas al explicar que el trabajo científico les ha permitido identificar a cada individuo por las características de sus manchas en la cara y el pecho.

En la cuenca del río La Ceiba, muy cerca de la ciudad de Neiva, viven en buena condición los Osos de Anteojos. Se han sumado registros de los rasguños en los árboles, comederos donde se alimentan, oseras y huellas.