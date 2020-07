“Este año no puede haber descenso en la liga” Eduardo Pimentel.

El presidente del Boyacá Chicó Eduardo Pimentel se refirió a la posibilidad que este año no haya descenso, pareciéndole injusto que al jugarse menos partidos los equipos que pelean por no descender no tengan más chances de competir, además lamentó la situación que atraviesa el fútbol colombiano y pide que Jorge Enrique Vélez salga del cargo de presidente de la Dimayor, para darle un nuevo rumbo al fútbol del país.