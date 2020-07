"Uribe y Petro deberían retirarse como yo": Piedad Córdoba

“Obviamente la política es una pandemia nacional”, dijo Piedad Córdoba en diálogo con 6AM Hoy Por Hoy y añadió que la democracia va mucho más allá del debate electoral, que ella ha sido una de las más afectadas en ese juego por ser mujer, afro y defender las ideas para consolidar la paz y ser de izquierda.

Contó que hay incluso sectores alternativos que entraron en ese “juego de la política electoral”. Según Piedad Córdoba tanto ella, como Gustavo Petro y Álvaro Uribe son personajes que generan polarización, por lo que hizo el llamado para que también piensen en retirarse de la política electoral.

“Dejemos el espacio para que todos los días no abramos el celular y sea el uno insultando al otro, o los dos insultándose”, dijo.

Sobre Nicolás Maduro contó que no la decepciona y que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y conocer el proyecto bolivariano.

“Como cualquier otro ser humano se equivoca, pero es un proyecto muy diferente que genera discusión”, manifestó.

Algunas de las cosas que contó fue que se vino a Colombia para frenar la campaña de Álvaro Uribe, pero que “jamás” pensó que fuera una alternativa de poder.

“Hoy quienes me atacaban y me tumbaron de la presidencia del partido, los veo campantes con Lucho Garzón de quien proliferaban (…) no es una intención real sino todo es un calculo electoral”, dijo.

Para ella, el presidente Iván Duque: “Cumplió lo que prometió en la campaña que fue destrozar los acuerdos de paz, lo que deja vulnerable a los excombatientes y no logra consolidar ese proceso".

Entre tanto, Piedad Córdoba afirmó que escribirá para dejar un legado en sus memorias, ya que en el país ocurren cosas difíciles, por lo que hay que estar proponiendo para avanzar.