"Ricardo Márquez es un definidor por excelencia, pero está en construcción"

El delantero samario, Ricardo ‘Caballo’ Márquez, está a punto de empezar una nueva etapa en su joven carrera profesional, y es que el negocio entre el Unión Magdalena y el Lens de Francia para adquirir los derechos deportivos del jugador está cerca de concretarse.

Carlos Silva, director técnico del Unión Magdalena, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde precisamente hizo referencia a las negociaciones con el club francés: "Hace aproximadamente tres semenas la junta directiva convocó una reunión para nuestra aprobación o no de la posible salida de Ricardo tras las tres ofertas que exisían al club, entre esas del Lens. (...) Finalmente se han dado las tratativas, la gerencia nos informó que todo estaba muy adelantado con ese club".

El estratega reconoció que, si buen el ‘Caballo’ ha tenido "sobreasltos en el último tiempo generados por el entorno", no escondió que es un jugador de grandes cualidades. "No deja de estar en construcción, porque como jugador todavía tiene mucho por incorporar a su juego. Posee una capacidad de definición muy importante, creo que es un mayor virtud, un definidor por excelencia y con juego aéreo".

Finalmente, añadió que "no es un muchacho indisciplinado" y que, por el contrario, "es un muchacho que está destinado a triunfar, y no es porque yo lo quiera vender, no es necesario".

Si bien Lens comprará los derechos Márquez, este lo cederá a Millonarios por una temporada.