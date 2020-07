“Clave empezar a hablar de esto con naturalidad”: exministro con COVID-19

El exministro de salud, Iván Darío González, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, relató que puede haber hipótesis, pero que no tiene certeza cómo contrajo el coronavirus. Manifestó que se encuentra en buen estado de salud y explicó que los síntomas empezaron con dolor de cabeza.

“Empezó con un dolor de cabeza leve (…) y al tercer día con un malestar muy particular, me dolía todo el cuerpo, tenía malestar estomacal, mucha tos, cansancio y una debilidad (…) y algunas horas después empecé a tener fiebre y estuvo bien enfermo durante toda esa semana porque los síntomas no solamente no mejoraban, entonces eso es un signo de alerta y por eso decidí ir al hospital”.

Además hizo una reflexión acerca de la forma en que en la sociedad está viendo el virus y a las personas que resultan contagiadas con este.

“Hay muchas razones para no contar lo que pasa porque a usted le de miedo que lo discriminen, que del trabajo tomen alguna medida que no es correcta, que en las casas, los edificios donde vive la gente haya cosas que no sean correctas, entonces me parece que si es clave empezar a hablar de esto con naturalidad”, añadió González.