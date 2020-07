Víctimas piden reactivar audiencias, pues llevan más de 4 meses suspendidas

Jacqueline Castillo hace parte de la asociación de las madres de los llamados 'Falsos Positivos' de Soacha, Cundinamarca. Su hermano fue asesinado en Soacha en el 2008 por miembros del Ejército que desviaron los hechos y hasta la fecha no se sabe la verdad de lo que ocurrió aquel día.

Jaqueline es enfermera y por la situación actual de la emergencia sanitaria del COVID-19 ha tenido que estar en situaciones bastante complicadas para su salud mental y física. Sin embargo, una visita por parte de soldados del ejército al hospital donde ella trabaja rompió con todos los estereotipos, pues dejó a un lado la tristeza, rabia y hasta el rencor por atender de la mejor manera a esto hombres.

"Me causó bastante impacto esta visita pero yo se que por mi profesión, por mi ética, por respeto a la salud que es lo más primordial tenía que enfrentarme y atenderlo de la mejor manera", dijo.

Actualmente las audiencias para esclarecer los hechos de los llamados 'Falsos positivos' están suspendidos por la pandemia, Jaqueline recuerda que la última audiencia que tuvo ella y varias madres más fue con el General (r) Mario Montoya, "la peor de todas".

"Fue la peor audiencia que tuve que presenciar donde viene este señor a decir que los muchachos eran unos maleducados, estrato 1 y 2 que tenía que enseñarles a utilizar los cubiertos. Viene finalmente a lavarsee las manos y lo único que nosotras queremos es la verdad y cerrar este ciclo", aseguró.

Finalmente Jaqueline pidió a todos los ciudadanos cuidarse en esta época de pandemia y recalcó:

"A mí, a pesar de todo me toca exponer mi vida y no me importa por quién toque darla porque esa es mi profesión y ue lo que yo escogí y sena militares y sea lo que sea aquí estaré dispuesta para atenderlos".