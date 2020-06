"En el contrato de TV hay incompetencia de Dimayor y el fondo de inversión"

El contrato de televisión internacional en el fútbol colombiano ha sido una de las grandes polémicas en los últimos tiempos, puesto que muchos presidentes de los equipos han mostrado quejas constantes porque el dinero, tiempo después, no ha llegado, y ahora el negocio es una incertidumbre.

Rafael López, intermediario de operaciones financieras en dicho negocio, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre las fracturas existentes en el negocio. Uno de ellas es, por ejemplo, lo que él considera una "incompetencia" por pate de las partes involucradas:

"El problema es uno. Para mi hay incompetencia de las dos partes: Dimayor y de la empresa Prudens [el fondo de inversión]. (...) La realidad es que aquí se firmó un contrato sin tener los números claros. Y luego, despues de firmar el contrato, es cuando se ponen a mirar números. Algo que digo: ‘¡no pueder ser!’".

Según López, "los dirigentes del FPC quieren entrar a hacer una demanda" a raiz de los incumplimientos presentados, y para que el negocio salga adelante deben existir garantías bancarias. "Tendrían que presentar garantías bancarias que avalen el negocio, el fondo presentó una garantía bancaria a la Dimayor, (...) pero, para mi, no servían para poder garantizar una operación de 60 millones de dolares.

Finalmente, López explicó que Dimayor ya sabía desde hace varios meses que el negocio no iba a prosperar. "En noviembre del año pasado se sabía que el negocio no iba a estar. (...) Pero no tener esa incertidumbre. Por qué eso no se dijo a los 36 presidentes del fútbol colombiano. Y por eso pasa lo que está pasando, porque no se fue claro desde el principio", concluyó.