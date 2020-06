El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Juan Fernando Quintero en el Mundial Sub-20 de Turquía en el año 2013 ante la selección local, en la segunda fecha del grupo C de ese torneo. César dijo: “Hace siete años Juan Fernando Quintero marcó el gol de la primera victoria de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Turquía ante el equipo local”. Sobre el volante Óscar agregó: “Ha jugado en clubes de Colombia, Europa y Argentina, ganó copas con Nacional y Porto, pero la mayoría de sus títulos han sido en River Plate”.

Otro de los temas tuvo que ver con la elección de Australia y Nueva Zelanda como sede para el Mundial femenino del año 2023, después de ganarle 22 votos a 13 a Colombia. Óscar manifestó: “Siempre dije que no estábamos en la situación económica para realizar un mundial femenino y ahora pido que ese dinero lo inviertan en la liga femenina y en escuelas de formación para las niñas”. Por su parte César complementó: “Ese dinero no existe, hubiera existido si nos entregan la sede. La verdad es que se parte del error de pensar que hay ese dinero y se puede utilizar, cuando eso no es así”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual indagaba si Jorge Luis Pinto ha sido el mejor entrenador colombiano en la historia. César resaltó: “Yo creo que Jorge Luis tiene carisma, para mí Pacho Maturana es el mejor, pero sin duda que Pinto hace parte de la lista de los mejores técnicos colombianos”. Mientras Óscar destacó: “Yo me lo encontré una vez y le dije: eres un gran técnico, trabajas muchísimo, pero te mata tu temperamento”.

