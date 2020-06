Foro: Las Pymes, Eje Dinamizador del Desarrollo Económico

En Hora 20 junto con el Viceministro de Desarrollo Empresarial y Directivos de Acopi, Sura, Cámara de Comercio de Bogotá, Claro y Colsubsidio, hablamos de esas Pequeñas y Medianas Empresas que son el Eje del Desarrollo Económico de Colombia.

Las Pymes son parte fundamental del Tejido Productivo, generan empleo y después del impacto que ha ocasionado la pandemia en la economía, es necesaria la innovación, fortalecer su vocación exportadora y usen más los medios de financiación para que sigan siendo el motor del Desarrollo en la Economía del país.

Las pymes para el país representan gran parte del tejido empresarial, laboral y tributario. Pues generan 17 millones de empleos, representan el 9,8 por ciento de las exportaciones, el 40 por ciento del PIB y son el 96 por ciento del tejido empresarial. Con más de un millón y medio de pymes el sector entra a consolidarse cada vez más en áreas como el comercio, manufactura y alimentos.

Entendiendo que no era fácil iniciar un proyecto en la mediana y pequeña empresa, ya que se estima que el 50 por ciento se quiebran en el primer año y solo el 20 sobreviven al tercer, con la llegada de la pandemia y sus efectos en la economía, los problemas en el sector se profundizarán. Pues en abril el 20 por ciento de las pymes aseguraban que tendrían que cerrar. Además, distintas mediciones apuntan que el 34 por ciento han despedido o suspendido contrato a sus empleados; el 59 por ciento del sector manufactura no tiene recursos económicos para reactivarse y el 50 por ciento de las pymes solicitó el subsidio a la nómina de los cuales el 55 por ciento hasta el momento no han tenido respuesta. Y es precisamente en las ayudas y líneas de crédito del gobierno y bancos donde las pymes han encontrado un apoyo durante la pandemia. Pues se han liberado $70 billones de pesos para líneas de crédito en el que las pymes tienen una gran participación. O el 70 por ciento de las líneas de crédito de Bancoldex destinadas a la recuperación de estas empresas.

Dentro de los retos a futuro para las pymes está la necesidad de adaptarse al mundo digital como nuevo canal de venta y comunicación con el consumidor, un indicador positivo en la materia es que durante la reactivación el 79 por ciento de las pymes han activado el uso de herramientas tecnológicas

Lo que opinan los expertos

Para Rosemary Quintero, presidenta de Acopi, la importancia de las mipymes está en la generación del empleo, de su alcance en el tejido empresarial colombiano y de la posibilidad de acomodarse en la reactivación económica a las nuevas circunstancias de la coyuntura. Sobre los créditos ofrecidos por bancos o gobierno apunta que no han fluido como se esperaba, con lo que se muestra preocupada debido a los efectos que pueda tener en la destrucción de empleo y en el tejido empresarial. Asegura que del 1.600.000 mipymes, solo se han reactivado el 20 por ciento. Frente a este tema explica que hay dificultad en la reactivación por los complejos protocolos de bioseguridad; la baja demanda en el mercado; y esto sumado a los compromisos de endeudamiento con los bancos. Sobre otras políticas como el subsidio a la nómina dice que cerca de 15 millones de empleos de los 17 que representan las mipymes están en riesgo.

Juan David Escobar, Presidente de Sura, explicó que desde la aseguradora se ha dado acompañamiento en la implementación de protocolos a unas 90 mil pymes. Para Escobar es importante rescatar que desde hace más de un año se venía trabajando en líneas de competitividad para la sobrevivencia de las pymes en el que hay cinco ejes: talento humano, legal, financiero, tecnológico y de mercado. Agrega que este tipo de análisis ayudan a hacer un mapa de competitividad de las empresas para hacer un trabajo específico en cada una de ellas. También plantea que se han encontrado diversas necesidades en las pymes como la financiación, liquidez, el acceso al mercado y la informalidad que se convierte en un problema al momento de querer, como empresa acceder a beneficios o servicios. Por último, dice que durante la emergencia por el coronavirus han tenido interacción con al menos 2.300 pymes en acompañamiento.

Para Andrés Porras, Gerente de Mercadeo y Transformación Digital de CLARO, la prioridad de la compañía durante el aislamiento obligatorio ha sido la continuidad del servicio y poder seguir brindando soluciones a los clientes y distribuidores en toda la cadena comercial de la empresa. Explicó que cuentan con cerca de 500 mil clientes pymes a los cuales les proveen servicio de internet, telefonía y los portafolios de servicios digitales, comercio electrónico, posicionamiento en redes, servidores virtuales y un portafolio de soluciones para que las pymes puedan enfrentar la coyuntura desde lo tecnológico. Para Porras uno de los desafíos con la pandemia es la necesidad de formalizar las empresas para garantizar el acceso a canales digitales y llegar a los consumidores.

Sandra Neira, Miembro de las Juntas Directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y Certicámara, reveló algunas cifras que indican la situación de las pymes en la ciudad. “Para 2019 en la Cámara de Comercio de Bogotá, estaba registradas 498 mil empresas, lo que representa el 29 por ciento del total del país. Estas conformadas en un 91 por ciento por micro; pequeña empresa en un 6 por ciento; mediana en un 1.8 y solo el 0.66 por ciento se considera como grandes empresas." También comentó que la mayoría de las empresas no logran que su vida sea de más de uno o dos por variables como la falta de una estructura empresarial con una contabilidad básica en la que no hay indicadores ni análisis ni situación financiera. Agregó que debería haber cooperación desde el sector privado, público y la academia con el fin de que se puedan resolver las falencias de las compañías.

Luis Carlos Arango, director general de Colsubsidio, comentó que en la caja de compensación están afiliadas unas 11 mil mipymes con un total de 575 mil trabajadores. Agregó que a pesar de que la situación es preocupante en el sector y que muchos señalaban que era necesario solicitar todo con subsidios, plantea que los créditos juegan un papel importante en la reactivación y mantenimiento de estas empresas. Por ejemplo, reveló que desde Colsubsidio se abrirá una línea de crédito con Bancoldex en la que se le pueda llegar con créditos a los afiliados, con plazos juntos e intereses que no afecten sus estados financieros.