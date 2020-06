"Mi padre está feliz y planeando una libertad tranquila": Mónica Ledher

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Mónica Ledher confirmó que su padre Carlos Ledher, ya se encuentra en Alemania, tras cumplir 33 años de condena por narcotráfico en Estados Unidos.

“Para nosotros y para él, la mejor de las noticias que se encuentre en Alemania. Mi padre tiene ciertos quebrantos de salud, pero estamos esperando para verificar en qué etapa está el cáncer del que nos enteramos hace 3 años, y que a finales del año pasado”, señaló Ledher.

La hija del exintegrante del Cartel de Medellín, dijo que, aunque no ha podido habla con Ledher, lo único que tienen claro es que él esperaba ansioso el día de su libertad, por lo cual está feliz programando una vida tranquila y en paz, viviendo una vez al día.

Mónica quien contó que, desde hace 16 años no ve a su padre, afirmó que él ya no tiene pendientes con la justicia. Incluso reveló que hace un tiempo él pensó en una repatriación hacia Colombia, sólo que ahora las circunstancias, principalmente de salud, no se lo permiten.

Ledher concluyó enfatizando en que, el narcotráfico es algo que ha dejado una mancha muy grande en el mundo, “para mí es muy doloroso ver que la gente lo vea aún como una opción fácil de conseguir dinero, esa ausencia que ha dejado en millones de familias, no podemos seguir en un país amnésico”.