"Es mentira que no renueve con Millos por mi salario": Jefferson Martínez

El futuro de Jefferson Martínez ha sido incierto en los últimos tiempos, y ha generado muchas especulaciones respecto a si contuniará o no con Millonarios para el próximo semestre. Y para aclarar el panorama, el guardameta habló con El Alargue Caracol y desmintió rumores que circulan en torno a su situación con el club ‘Embajador’.

En primer lugar, Martínez aseveró que es falso que haya renunciado al club, pues, según él, en que hubo una confusión respecto a la denominada carta de no renovación: "Todo contrato necesita enviar una carta de no renovación como parte de un protocolo, se envía un mes antes. De pronto ahí sale la especulación de que Jefferson Martínez renunció al club, pero no. Simplemente una carta de protocolo donde no quería que se reanudara el contrato bajo las mismas condiciones por tres años", expresó.

Además, Martínez explicó que lo que buscaba era renegociar su contrato con Millonarios, pues la idea con el conjunto ‘Embajador’ es que firme por los próximos tres años. "Es normal, acabas un contrato de un préstamo y no vas a firmar un contrato por tres años con las mismas condiciones, eso no tendría sentido", aseguró.

Entretanto, desmintió también que las nuevas condiciones que pide para su nuevo contrato sean cifras exageradas: "No estoy pidiendo los mil millones que dicen por ahí en redes sociales, no. Simplemente es acorde a la situación que se está viviendo. Se llegó a feliz término".

Con ello, el portero añadió que la negociación entre él y Millonarios, por cuestiones de salario, ya está lista, sin embargo, es entre clubes que no han podido llegar a un acuerdo por el valor de la transferencia. Esto porque recordemos que los derechos deportivos de Martínez pertenecen a Envigado.

Finalmente, aclaró que también es falso que él enviara la carta de no renovación después de que el club le dijera que no le aumentaría el sueldo: "La carta [de no renovación] se envió 5 días antes de que se llegara a esa propuesta; 20 días después es donde viene la negativa, o sea que no tiene nada que ver la carta con el problema que está surgiendo ahora entre clubes".