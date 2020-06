"Colombia es uno de los candidatos a clasificar a Qatar 2022": Gareca

Ricardo Gareca, técnico argentino de la selección de Perú, se refirió a la Selección Colombia en diálogo con El VBAR Caracol, el 'Tigre' aseguró que es uno de los candidatos fijos a clasificar a la próxima Copa del Mundo, destacó a James Rodríguez, habló de Carlos Queiroz y José Pékerman, y recordó su paso por el América de Cali.

Gareca, quien advirtió que nunca fue buscado para dirigir al combinado nacional, comentó: "Colombia es uno de los candidatos para clasificar, nosotros no dudamos respecto al potencial".

Y añadió sobre el tema: "Veo a Brasil estando, veo a Argentina estando, veo a Uruguay estando, Colombia lo mismo. En el caso nuestro (Perú), debemos pelear un cupo".

Entretanto, aunque explicó que no conoce el día a día de James, sabe lo que significa enfrentarlo entre selecciones. "Sé lo que significa James Rodríguez enfrentándolo, es un jugador que uno tiene que estar permanentemente cuidado, es de sumo cuidado, tiene una ascendencia importante en la Selección. Más allá de la poca continuidad de James, no creo que sea un jugador que no sea tenido en cuenta y sigue siendo importante para su Selección".

Mientras que de su compatriota, José Pékerman, destacó. "Pékerman es un entendido y tiene mucha experiencia. El proceso de Pékerman en Colombia fue muy bueno" y añadió: "Viene un técnico como Queiroz que tiene mucha capacidad, queda en él adaptarse pronto a Sudamérica".

Al ser cuestionado por el delantero colombiano más parecido a él, el 'Tigre' comentó: "El más parecido a mí sería (Duván) Zapata por la altura, y es más alto que yo, si tengo que hacer una similitud debe ser alguien alto, Colombia no tiene delanteros altos, de pronto (Rafael) Borré".

De América, equipo con el que fue bicampeón en la década de los ochenta, recordó: "Lo más grato fue mi estadía y la de mi familia en Cali, porque me trataron muy bien. Me adapté tan rápidamente a Cali, que eso me resultó muy fácil".

"América era muy exigente, porque siempre estaba en Copa Libertadores y siempre estaba peleando el campeonato. El 'médico' Gabriel Ochoa Uribe tenía un plantel amplio", añadió.

Y explicó ya en su faceta como entrenador en el país. "En América como entrenador me fue muy bien, fue una etapa corta. Luego en Santa Fe, los resultados no fueron acompañando, comenzamos muy bien. Teníamos el respaldo dirigencial, pero dado ese apoyo decidimos dar un paso al costado, las coas no estaban de la mejor manera".

Finalmente, explicó que ve lejana la posibilidad de dirigir a Argentina, "Después del Mundial de Rusia estábamos en un punto ideal para dirigir a Argentina, yo estaba sin contrato y ellos acababan de despedir a su entrenador, pero no se produjo y es mu difícil que se vuelva a dar esa situación".